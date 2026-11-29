Non solo nelle strade e sui marciapiedi. A Quartu gli incivili sono di casa anche nei parchi e nelle piazze. Nella piazzetta tra via Marconi e via Dante a farla da padrone sono i rifiuti gettati da chi ogni sera bivacca nella zona fino all’alba. I cestini per le cartacce sono pieni fino al colmo di buste di indifferenziato e nei muretti e nelle aiuole ci sono abiti e coperte segno forse del passaggio di qualche senza tetto che dorme proprio nella piazzetta. E’ da tempo che l’area è in mano ai vandali che anni fa avevano anche mozzato la testa della statua che si trova proprio nell’ingresso dalla parte di via Marconi. Purtroppo la notte la zona è molto isolata e le scorribande di gruppi di ragazzini sono all’ordine del giorno. I residenti avevano segnalato più volte la situazione. Cestini presi d’assalto dagli incivili anche in altri parchi, piazze e strade della città come viale Colombo. Succede soprattutto nel fine settimana quando i ritrovi, spesso , ad alto tasso alcolico, aumentano complice anche le giornate di bel tempo.