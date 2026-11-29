Nuovo passo avanti per la realizzazione della Casa Museo Renato Raccis. Dopo una fase di verifiche strutturali e amministrative, il cantiere nella casa natale del grande attaccante di Mandas si prepara a ripartire. La ripresa dei lavori è fissata per domani, lunedì 30 novembre, con un cronoprogramma già definito insieme alla direzione dei lavori e all'impresa esecutrice. «Dopo le verifiche strutturali ed amministrative, abbiamo fatto il punto con il direttore dei lavori e l'impresa sul cantiere che riparte domani con un cronoprogramma definito», annuncia il sindaco Umberto Oppus. L'investimento complessivo ammonta a 500mila euro, risorse stanziate dal Consiglio regionale per realizzare un progetto che punta a rendere omaggio a uno dei protagonisti della storia del calcio sardo.

L'intervento riguarda l'abitazione nella quale Renato Raccis nacque il 17 giugno 1922. Una struttura destinata a diventare uno spazio espositivo e multimediale capace di raccontare la carriera del calciatore, che vestì le maglie di San Giorgio Cagliari, Prato, Livorno, Juventus e Milan. Raccis fu il primo attaccante sardo a imporsi nella massima serie, realizzando 51 reti in 135 presenze. Con la maglia rossonera segnò anche il primo gol di un calciatore sardo nel derby contro l’Inter. Il progetto prevede un percorso tra cimeli, maglie, trofei e materiali audiovisivi dedicati alla carriera del bomber manda­rese. La struttura ospiterà inoltre una sezione dedicata a Mario Sardara, conosciuto come Marius, storico capo della tifoseria rossoblù per quasi quarant'anni, e uno spazio riservato alla stagione dello storico scudetto del Cagliari del 1969-70.