Il piacere della lettura e la riflessione su un tema importante: la donazione del sangue e del midollo osseo.

Oltre 130 ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato alla presentazione di “Trucioli di cuore” di Roberto Brughitta, parte della “Trilogia di Pinocchio”, venerdì mattina a Sestu, prima nell’aula consiliare in via Scipione e poi nel parco Fluviale in via Piave, dove lo scrittore ha donato una copia del racconto e di tutta la trilogia nella postazione book crossing dedicata alla piccola Beatrice Ferru.

Nel racconto Pinocchio, ormai grande, decide di donare il proprio midollo osseo per salvare un amico.

Brughitta l’ha scritto con Emanuela Imprescia, madre di Alessandro, che ha combattuto contro la leucemia, presidentessa Dell’ADMO Alto Adige e fondatrice di "Un midollo per la vita”, e le illustrazioni di Giuseppe Pisano.

Tutti i ragazzi hanno seguito la presentazione, con grande interesse e curiosità.

«Volevamo lanciare un messaggio forte. Uniti si può fare di più, perché il gioco di squadra e la capacità di collaborare sono fondamentali per costruire una comunità più solidale», ha dichiarato l’assessora all’Istruzione Paola Secci, «l'iniziativa si inserisce nell'ambito della rassegna dei venerdì letterari, dove la lettura diventa uno strumento di crescita, incontro e partecipazione, capace di trasmettere non soltanto storie, ma anche valori importanti per la formazione dei cittadini di domani».