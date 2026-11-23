Quarantotto anni al servizio della comunità e delle persone più fragili. La Fraternità della Misericordia di Senorbì ha celebrato il suo compleanno con una grande festa che ha riunito i numerosi volontari, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo.

La giornata è stata caratterizzata dalla celebrazione della messa nella parrocchia di Santa Barbara e da un momento di incontro e condivisione tra quanti, a vario titolo, sostengono e partecipano alle attività dell'associazione, guidata dal presidente Patrizio Batzella.

Un'occasione per ricordare il lavoro svolto in quasi mezzo secolo dalla Misericordia, diventata un importante punto di riferimento sociale per Senorbì e per tutto il territorio della Trexenta. Un impegno che si traduce in servizi, assistenza e attenzione verso le persone più fragili e che trova la sua forza nella disponibilità dei volontari.

Donne e uomini che, con generosità e spirito di solidarietà, si dedicano agli altri, contribuendo concretamente al benessere della comunità.