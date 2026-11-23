Scatta da oggi la chiusura parziale della strada statale 195 Sulcitana nel tratto costiero tra Cagliari e Capoterra. Il provvedimento è necessario per consentire l'avvio dei lavori di realizzazione della pavimentazione definitiva, ultima fase dell'intervento di ripristino della carreggiata danneggiata dalle violente mareggiate provocate dall'uragano Harry nel gennaio scorso. Le opere dovrebbero concludersi entro il 3 dicembre.

I disagi riguarderanno soprattutto gli automobilisti che da Cagliari viaggiano in direzione Capoterra e Pula. Il traffico sarà deviato all'altezza della nuova rotatoria realizzata dall'Autorità portuale di Cagliari, intorno al chilometro 5,280 della statale. Da qui sarà necessario proseguire lungo la strada provinciale 92, imboccare la Seconda strada, ex provinciale 1, e successivamente la Dorsale consortile di Macchiareddu. Il rientro sulla Sulcitana sarà possibile al chilometro 8,900.

Nessuna modifica, invece, per chi percorre la statale nella direzione opposta, da Pula e Capoterra verso Cagliari: in questo senso di marcia sarà garantito il regolare transito.

La posa della pavimentazione definitiva rappresenta il passaggio conclusivo del più ampio intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità, necessario dopo i danni causati dalle mareggiate che avevano colpito il litorale lo scorso inverno. Il nuovo manto stradale sarà realizzato anche attraverso la posa di uno speciale sistema di rinforzo geosintetico, una soluzione tecnica studiata per aumentare la resistenza della pavimentazione e garantirne una maggiore durata nel tempo.

L'obiettivo è restituire piena funzionalità a uno dei collegamenti più importanti per il territorio, migliorando le condizioni di sicurezza e il livello di servizio della Sulcitana. Per gli automobilisti diretti verso Capoterra e Pula si apre intanto un'ultima fase di percorsi alternativi, destinata a concludersi, secondo il cronoprogramma, entro il 3 dicembre.