Dietrofront sulla sede dove si svolgerà “Su Pannu de Santu Pedru 2026” a Quartucciu. Sarà nuovamente la struttura sportiva lungo la SS 554 a ospitare le esibizioni equestri che fanno parte delle manifestazioni all’interno del programma dell’assessora alla Cultura.

Una scelta in controtendenza rispetto all’annuncio dell’ex assessora Contini, che aveva spiegato come la scelta per quest’anno fosse ricaduta nei terreni dietro il parco Sergio Atzeni. La nuova decisione è arrivata con la delibera del 13 novembre firmata dal nuovo Commissario straordinario Sirio, pubblicata mercoledì nell’albo pretorio.

Tra le condizioni per lo svolgimento si legge «qualora la stessa si svolga nelle stesse modalità e attività dello scorso anno», e sarà previsto anche uno spazio espositivo con stand enogastronomici. Il progetto ha un costo complessivo di 60mila euro: 25mila arrivano da un contributo della Regione, mentre i restanti 35mila sono a carico del bilancio comunale. Il provvedimento conferma anche l’installazione di servizi igienici chimici omologati per le disabilità.