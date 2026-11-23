Nuova importante iniziativa del gruppo CuriAmo Settimo ed il Centro di Aggregazione giovanile comunale per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente. I volontari si sono dedicati alla raccolta delle cicche di sigarette, abbandonate incautamente al Parco degli ulivi, nella via 1 Maggio. Un rifiuto altamente dannoso per l’ambiente e con tempi di degradazione lunghissimi.

Sono stati raccolti in totale cinque chili di cicche, una grossa quantità. Evidentemente c'è tanta gente che ha poco interesse a garantire il rispetto dell'ambiente. Da tempo i gruppi di volontari a Settimo si impegnano in periodici interventi di raccolta dei rifiuti anche nelle periferie e nelle campagne vicine.

Raffaele Serreli