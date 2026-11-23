Un centinaio di persone, uomini e donne di diverse età, hanno partecipato a ‘Quartu Difenditi’, l’iniziativa dedicata alla prevenzione della violenza e alla sicurezza personale attraverso corsi gratuiti di difesa personale rivolti a donne, bambini, studenti, ragazze, persone con disabilità e anziani. L'iniziativa organizzata dall’ASD Pandolfi Angels Protection con il patrocinio del Comune, della Regione e del Centro Regionale Libertas, si è concluso con un bilancio decisamente positivo, confermando l’interesse della comunità verso un percorso di formazione e sensibilizzazione che mette al centro la prevenzione, la consapevolezza e la capacità di affrontare situazioni di rischio.Il corso si è incentrato sul Metodo Anti Violenza: un sistema di formazione adattabile alle diverse esigenze delle persone, pensato per promuovere sicurezza personale, autocontrollo e prevenzione, senza alimentare una cultura dello scontro. Durante l’iniziativa, il Maestro Francesco Pandolfi, ideatore del MAV, ha guidato dimostrazioni pratiche e momenti di confronto, rispondendo alle domande dei partecipanti e approfondendo le possibili situazioni critiche che possono verificarsi nella vita quotidiana e negli spazi pubblici.La filosofia del MAV si fonda su un principio essenziale: la prima forma di difesa è evitare la violenza. Il percorso insegna a riconoscere le situazioni di pericolo, prevenire lo scontro, cercare una via di fuga e chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Le eventuali tecniche di contenimento vengono considerate esclusivamente come ultima risorsa, nei limiti previsti dalla legge e con l’obiettivo di interrompere la minaccia e mettersi in salvo.Accanto alla prevenzione della violenza e alla sicurezza personale, il progetto affronta due fenomeni sempre più rilevanti nella società contemporanea: il bullismo e il cyberbullismo. Pandolfi ha infatti avviato una campagna di contrasto a queste due piaghe della società, con l’obiettivo di sensibilizzare bambini, ragazzi e famiglie, promuovendo il rispetto reciproco, la responsabilità, la consapevolezza e la costruzione di relazioni positive.