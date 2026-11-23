Una mattinata all'insegna dell'impegno civico e della tutela ambientale a Teulada, dove si è svolta una nuova giornata Plastic Free, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Plastic Free Odv Onlus, nell'ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Protagonista dell'iniziativa è stata l'area di Portu Tramatzu, dove i volontari, insieme ai rappresentanti delle associazioni locali e alla Compagnia Barracellare di Teulada, si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati, restituendo maggiore decoro a una delle aree del territorio comunale.

Un intervento concreto che ha permesso di rimuovere una significativa quantità di rifiuti, confermando quanto la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione tra le diverse realtà del territorio siano fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente.

L'amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento a Plastic Free, alle associazioni coinvolte, alla Compagnia Barracellare e a tutti i cittadini che hanno aderito alla giornata, mettendo a disposizione tempo ed energie per contribuire alla cura del territorio.

L'iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione ambientale che punta a promuovere comportamenti responsabili e a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Un messaggio importante per la comunità, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio naturale passa anche attraverso piccoli gesti e una collaborazione costante tra istituzioni, associazioni e cittadini.