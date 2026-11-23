Quartu saluta Antonio Melis, custode della poesia campidanese. Si è spento a 91 anni Tziu Antoni che ha dedicato gran parte della sua vita a una passione autentica e profonda: quella per le gare poetiche campidanesi. Aveva un archivio di oltre 6 mila cassette di gare poetiche.

Registrazioni raccolte pazientemente nel corso degli anni che costituiscono oggi un archivio unico nel suo genere, frutto di una dedizione che aveva trasformato una passione personale in una missione culturale. Antonio Melis non si limitava ad ascoltare le gare poetiche. Le documentava, le custodiva e le catalogava con una precisione quasi maniacale, adottando persino un suo personale sistema di valutazione: la lettera B per le gare buone, M per quelle medie e S per quelle che riteneva scarse. Per almeno trent’anni, è stato una presenza immancabile nelle trasferte artistiche del poeta e cantautore quartese Antonio Pani, del quale era un grande estimatore.

Il suo equipaggiamento era sempre lo stesso: un registratore, una seggiola e una scorta di cassette vergini. Oggetti semplici, diventati nel tempo i simboli di una passione sconfinata. "Tziu Antoni era una persona straordinaria" ha detto commosso Tonio Pani, "per oltre trent’anni ha condiviso con me una parte importante della mia vita artistica. Viaggiava al mio fianco, mi seguiva in ogni trasferta. Con lui potevo parlare di tutto, confidargli i miei stati d’animo, con la certezza assoluta che sarebbero rimasti custoditi per sempre. Lascia un patrimonio culturale dal valore immenso. Le registrazioni conserveranno le voci dei poeti, ma dentro di me resterà per sempre la sua voce, la sua presenza discreta, la sua amicizia sincera. Ci sono persone che attraversano la nostra vita lasciando un segno. Tziu Antoni, nella mia, ha lasciato un’impronta che il tempo non potrà mai cancellare".