Ci sono viaggi che durano una vita e lasciano tracce profonde lungo il percorso. Quello di Don Battista Melis a Capoterra è durato 42 anni. Ieri, celebrando la sua ultima messa nella parrocchia che è stata la sua casa dal 1984, il sacerdote ha salutato la comunità con parole semplici, profonde e cariche di gratitudine. E ha scelto un’immagine per raccontare questo momento: quella di un treno che attraversa il mondo, sul quale si sale e dal quale, a un certo punto, si decide di scendere. «Io ho deciso di scendere qui». A Capoterra, dove il suo viaggio ha incontrato migliaia di persone e dove lascia una parte importante della propria vita.

Non è stato un discorso di commiato fatto di bilanci o di celebrazioni personali. Don Battista non ha voluto ripercorrere l’elenco delle opere realizzate, delle associazioni nate o delle attività avviate. Ha preferito guardare negli occhi la comunità e ringraziare tutti per l’amore ricevuto: «L’amore grande che mi avete dato ho cercato di non sprecarlo». Una frase che racchiude il senso di 42 anni trascorsi a costruire legami, a mettere insieme persone e a trasformare un territorio fatto di lottizzazioni distanti in una comunità capace di riconoscersi e aiutarsi.

La sua emozione più grande, ha raccontato, è stata vedere i ragazzi crescere, indossare la divisa degli scout, prendere in mano una chitarra, ritrovarsi per partecipare alla messa, fare sport e diventare parte attiva della parrocchia. «La mia gioia più grande è avervi visto così», ha detto, indicando proprio in loro il frutto più prezioso del suo cammino.

Ai giovani ha consegnato il messaggio più importante, quello che sembra voler lasciare come un’eredità: «Fate in modo che Gesù torni a essere il vostro compagno di sempre. Con lui è possibile incontrarsi in ogni momento, è sempre disponibile». Li ha invitati a cercare il bello, a proteggere la propria libertà, a non lasciarsi ingannare dalle false felicità e dalle dipendenze che possono svuotare la vita. «A mezzanotte può darsi che siate gioiosi, ma poi scende la notte. Che cosa accenderà la luce?». Parole pronunciate con la preoccupazione di chi conosce le fragilità del mondo giovanile e con l’affetto di chi, per decenni, ha cercato di offrire ai ragazzi un luogo in cui crescere, confrontarsi e sentirsi accolti.

Ha chiesto loro di essere protagonisti della società, della parrocchia e dell’intero territorio. E ha lasciato anche un invito speciale: «Se vi sembra difficile incontrare Dio, parlatene con un vecchio che vi racconterà una bella storia». Un modo tenero e insieme intenso per dire che la fede, le domande e la ricerca non devono mai essere abbandonate.

Don Battista non ha voluto una festa per il proprio congedo. Ha preferito che le energie fossero dedicate ad accogliere il nuovo parroco. Anche in questo gesto c’è il suo modo di essere: non mettere se stesso al centro, ma pensare a chi arriva e a chi resta.

Il treno del suo cammino a Capoterra si ferma qui, ma non si interrompe ciò che ha messo in movimento. Restano le persone, le amicizie, le opere, i ragazzi diventati adulti e quella comunità che, quarantuno anni fa, era ancora da costruire. «Ci vogliamo bene, ci siamo incontrati», ha detto salutando tutti. E forse il modo più giusto per congedarsi è proprio quello che ha suggerito lui: non un addio, ma un arrivederci.

Perché Don Battista scende dal treno, ma una parte del suo viaggio continuerà a vivere in ogni persona che ha incontrato lungo la strada.