Paura a Quartu in prossimità di viale Marconi. Un rogo è divampato in via Bizet, nel canneto a fianco al supermercato realizzato di recente. Il fortissimo vento di maestrale che ha alimentato le fiamme, ha reso più complicate le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile dei Nos. L'aera che fa parte del compendio di Molentargius è già stata presa di mira dagli incendiari più volte negli anni scorsi, solo questa estate era uscita indenne dalla stagione degli incendi.

Il fitto canneto caratterizza la zona. Per fortuna , l’intervento di bonifica dell'attiguo rio Is Cungiaus, portato avanti nei giorni scorsi dalla Città Metropolitana, ha evitato che le fiamme si propagassero anche a quel canneto.

Disagi anche in città per il forte vento: in via Turati, in prossimità dell’incrocio con via Marconi, è crollato un palo che sorregge il cartello che indica i parcheggi a pagamento.