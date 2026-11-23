Filmati e fotografie delle spiagge più belle o dell’entroterra, pubblicità sui social e sui media, materiale informativo di ogni genere. È uno dei progetti che ha in mente l’amministrazione comunale di Muravera per attrarre turisti in particolare fuori stagione. Un progetto da novantaseimila euro che il Comune ha presentato alla Regione nell’ambito di un bando sul marketing territoriale. Le risorse, infatti, potrebbero essere messe a disposizione proprio dalla Regione anche se la strada al momento è in salita: Muravera risulta al 22esimo posto nell’elenco cronologico delle domande inoltrate e i fondi sarebbero sufficienti per pochi Comuni. L’auspicio è che questi fondi vengano incrementati. L’altra opzione è quella di attingere dagli introiti dell’imposta di soggiorno (oltre un milione di euro nel 2025)

Il piano, in ogni caso, prevede testi in più lingue, fotografie e video destinati a raccontare le diverse risorse del territorio e cioè mare, stagni, entroterra, storia, archeologia, cultura, gastronomia ed eventi (tra i principali la sagra degli agrumi). La comunicazione passerà attraverso i canali digitali, campagne pubblicitarie rivolte a specifiche aree geografiche e attività sulla stampa specializzata. Il programma comprende inoltre viaggi per giornalisti specializzati dedicati alla scoperta dell’offerta turistica locale.