Saboris Antigus fa tappa a Siurgus Donigala: una giornata tra sapori e tradizioni

Il viaggio di Saboris Antigus prosegue in Alta Trexenta. Oggi, domenica 15 novembre, la rassegna itinerante è di scena a Siurgus Donigala, con una giornata dedicata alla riscoperta delle antiche ricette, dei sapori del territorio e dei mestieri artigiani che raccontano la storia e l'identità della comunità. Le vie del centro storico come uno spazio di incontro e condivisione, dove produttori, artigiani e associazioni potranno far conoscere il proprio lavoro e le tradizioni tramandate nel tempo. Giunta alla tredicesima edizione, Saboris Antigus coinvolge nove comuni della Trexenta e del Sarcidano in un percorso che mette al centro le produzioni locali e il patrimonio culturale dei paesi. Il tema scelto per quest'anno, “Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona”, richiama proprio il ruolo di chi custodisce e mantiene vive queste conoscenze: le famiglie che conservano le ricette di una volta, gli artigiani che portano avanti le lavorazioni tradizionali e le attività produttive legate all'economia locale.

A Siurgus Donigala i visitatori potranno immergersi nei sapori della tradizione, tra pane, formaggi, salumi, miele, dolci e altre specialità, accompagnati da vini e prodotti del territorio. Non mancheranno le occasioni per assistere a dimostrazioni e laboratori dedicati alle antiche lavorazioni artigianali e alle filiere agroalimentari. Una proposta che affianca alla degustazione la possibilità di conoscere da vicino tecniche e saperi che rischiano di andare perduti. Spazio anche alle espressioni della cultura popolare, alla musica e alle tradizioni locali, con iniziative pensate per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età. Tra gli appuntamenti più caratteristici della comunità ci sarà anche la possibilità di riscoprire le maschere tradizionali de Is Scruzzonis, legate al carnevale siurgese. «Ci aspettiamo, come sempre, una grande festa di comunità – dice il sindaco Antonello Perra –. È un'occasione per accogliere i visitatori, far conoscere le nostre tradizioni e valorizzare il lavoro di quanti, ogni giorno, contribuiscono a mantenere vive le peculiarità del paese».