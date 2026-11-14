Il nuovo marciapiede di via Rosselli è quasi terminato. Gli operai stanno ultimando le rifiniture e sarà pronto. Il tratto è quello che costeggia il parco Sergio Atzeni, a partire dal semaforo. Il marciapiede è stato realizzato esattamente come quello che c’è già vicino al cimitero, in via della Pace, con una pavimentazione drenante, in materiale levocel, e percorsi tattili centrali pensati per i non vedenti.

Quindi, percorribile da tutti, senza ostacoli. Gli operai stanno anche posizionando, lungo il marciapiede, le panchine, di colore verde. Lo stesso identico intervento è in corso in via Don Minzoni, ma qui è stato completato solamente un piccolo tratto, mentre il resto della pavimentazione verrà posata prossimamente, anche se si possono comunque vedere già le aiuole e i bordi del marciapiede e si presume perciò che non ci vorrà molto perché venga terminato. Anche in questo caso, come in via Rosselli, è compreso l’inserimento di elementi di arredo urbano, tra questi, proprio le panchine, ma anche nuove aree alberate e spazi verdi e nuovi impianti di illuminazione.

In ultimo, verrà realizzata una rotonda in via Pertini. Tutti questi lavori fanno parte dell’Asse della Cultura, l’ampio progetto di riqualificazione urbana e sociale promosso dall’ormai ex amministrazione comunale quartuccese. L’importo complessivo degli interventi di riqualificazione dell’Asse della Cultura è di 4 milioni di euro, fondi Pnrr. L’ex assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda aveva detto a L’Unione Sarda che «sul lungo periodo, il progetto mira a creare una continuità ideale e strategica con i Comuni limitrofi di Quartu Sant’Elena e Selargius». Non aveva però fornito tempistiche di fine lavori, ma aveva assicurato che la ditta farà di tutto per finire nel minor tempo possibile.