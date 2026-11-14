Da alcuni mesi è stata aperta a Sinnai la "Casa della Comunità", ricavata nella ex sede della Asl e ex scuola elementare della via D'Arborea. Pochi però i parcheggi anche perché il fabbricato ospita anche la Guardia medica.

Loi ha chiesto l'utilizzo dell'area cortilizia dello stesso edificio ora chiusa con un cancello. In merito ha risposto l'assessore alla Sanità, Roberto Demontis, assicurando il suo intervento per rendere disponibile l'intera area con la possibilità di ricavarne un numero adeguato di parcheggi.

L'area sarebbe ancora in parte occupata con materiali vari dall'impresa che ha realizzato i lavori della Casa della Comunità e che presto dovrebbe essere lasciata totalmente libera per i parcheggi.