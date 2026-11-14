Un viaggio letterario tra demoni, fantasmi e atmosfere gotiche nella Cagliari misteriosa raccontata da dieci autori, è al centro del prossimo incontro con la rassegna Viaconvento a Quartu.

Giovedì alle 18 l'ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari ospiterà la presentazione dell’antologia che raccoglie dieci racconti ispirati al mondo del fantastico e dell’horror. L’incontro accompagnerà il pubblico in un viaggio letterario attraverso una Cagliari inedita e oscura, dove luoghi storici e monumenti della città diventano lo scenario di presenze inquietanti, tra demoni, fantasmi e misteriose apparizioni.

Al centro della narrazione anche la vicenda di un giornalista incaricato di indagare su una misteriosa scomparsa, un racconto che intreccia il mondo reale con quello soprannaturale.

L’antologia raccoglie dieci storie nate da un contest rivolto agli studenti dell’Accademia d’Arte di Cagliari, con un unico vincolo creativo: avere come protagonisti spettri o demoni. Ne emerge una città dalle suggestioni gotiche, nella quale alcuni luoghi simbolici, come il Lazzaretto, Bonaria e Tuvixeddu, diventano scenari di racconti che esplorano il genere horror e le sue molteplici sfumature.

Il volume propone inoltre una riscoperta della forma del racconto breve, attraverso storie capaci di restituire atmosfere intense e coinvolgenti, dando spazio alla creatività di nuovi autori.