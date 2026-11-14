La fermata dell'Arst all'altezza della Cantoniera, sulla strada provinciale, a Solanas, recentemente soppressa dall'Arst, sarà ripristinata dalla stessa Arst.

Lo ha detto in Consiglio comunale, a Sinnai, l'assessore alla Viabilità, Cristiano Spina rispondendo ad una comunicazione del vice presidente del Consiglio Massimo Lebiu che ha parlato dei disagi e dei pericoli che corrono i pendolari per raggiungere l'unica fermata dei pullman, nei pressi del ristorante sulla stessa stessa provinciale.

«La Fermata creata tantissimi anni alla Cantoniera – ha detto Spina - non è stata mai certificata: dopo un intervento dei sindacati, l'Arst l'ha cancellata. Ora si è detta disponibile a riproporla non appena saranno realizzati i lavori sulla sicurezza».