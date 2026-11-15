Come negli anni scorsi, il Comune di Quartu dà il via libera all'installazione delle giostre e non solo nell'area tra via Polonia e via Cecoslovacchia in via Polonia.

Sono infatti stati aperti i termini per l’assegnazione in concessione di suolo pubblico per l’installazione di attività di spettacolo viaggiante per il primo semestre del 2027. Gli operatori interessati potranno presentare domanda entro il 10 dicembre. Possono partecipare i gestori di attività di spettacolo viaggiante in possesso del titolo abilitativo permanente per l’esercizio su tutto il territorio nazionale.

Alla domanda deve essere allegata una planimetria dell’area con la proposta di collocazione dell’attrazione o delle attrazioni facenti capo alla stessa impresa, con le dimensioni in metri lineari e metri quadrati. Sono richiesti anche una polizza di responsabilità civile e il deposito di una cauzione di 2.000 euro a garanzia di eventuali danni, che verrà restituita al termine dell’occupazione dell’area. Dopo l’istruttoria dell’ufficio, se arriva una sola domanda l’area potrà essere assegnata previa presentazione della pratica Suape sul portale Sardegna Impresa. In caso di più domande per lo stesso periodo e di accordo tra gli operatori, lo spazio sarà assegnato a seguito di una pratica SUAPE unitaria.

In mancanza di accordo sarà predisposta una graduatoria, secondo i criteri indicati nell’avviso. Intanto nei giorni scorsi è stata pubblicata una manifestazione di interesse per le iniziative da realizzare nel periodo di Natale e di fine anno.