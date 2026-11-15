La Giunta comunale di Sant’Andrea Frius ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per il ripristino delle condizioni di percorribilità e sicurezza delle strade vicinali nelle località Trigonia e Perdera. Con l'approvazione unanime della deliberazione del 13 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), la giunta guidata dal sindaco Simone Melis ha dato il via libera al progetto, che dovrà ora procedere verso le successive fasi di affidamento e realizzazione dei lavori.

L’intervento, inserito nel programma degli Interventi di Protezione civile – Annualità 2025, prevede un investimento complessivo di 151 mila 125 euro.

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria della viabilità rurale comunale e comprende una serie di elaborati tecnici che definiscono lo stato attuale delle strade e le soluzioni progettuali previste. L'obiettivo è migliorare le condizioni della viabilità nelle campagne di Trigonia e Perdera, intervenendo sulle strade rurali per renderle più sicure e agevolmente percorribili. La copertura finanziaria è garantita da un contributo di 46 mila 125 euro dell'Unione dei Comuni del Gerrei, nell'ambito dei finanziamenti per la Protezione civile, e da un cofinanziamento comunale di 105mila euro.

(Unioneonline/En.Ne.)