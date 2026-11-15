Cambio di denominazione per un tratto della viabilità di Isili. La giunta comunale, guidata dal sindaco Luca Pilia, ha approvato la modifica dell'intitolazione di via Sa Porta Manna, che diventerà via Aldo Moro, configurandosi come naturale prosecuzione della strada già esistente.

La decisione, contenuta nella deliberazione del 9 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), nasce dalle difficoltà riscontrate dopo l'intitolazione approvata nel 2021. La denominazione “via Sa Porta Manna” ha infatti generato problemi di individuazione e reperibilità dell'arteria, con disagi per i residenti, i corrieri, i fornitori e i mezzi di soccorso, oltre a complicazioni nella gestione anagrafica e nel recapito della corrispondenza.

Il tratto interessato collega l'intersezione tra la strada comunale Isili-Nurri e via Lazio alla strada statale 128, all'altezza del chilometro 45,600. L'amministrazione ha ritenuto più razionale uniformarne la denominazione a quella di via Aldo Moro, garantendo continuità toponomastica e semplificando anche la numerazione civica.

La modifica dovrà ora ottenere l'autorizzazione della prefettura di Nuoro. Successivamente, gli uffici comunali provvederanno ad aggiornare lo stradario, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e le banche dati degli enti interessati, tra cui Poste italiane, Agenzia delle Entrate e Istat. Saranno inoltre sostituite le targhe stradali.