A Quartu sfila l'abito tradizionale. E' stata un successo l'iniziativa organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu in occasione della Giornata nazionale degli abiti storici e nell'ambito della rassegna "Si ghetat custu bandu".

La serata si è aperta con il ritrovo in piazza Sant’Elena e il corteo lungo via Marconi e via Porcu, fino alla Casa Museo sa dom'e Farra. La scena era tutta per i figuranti delle associazioni Città di Quarto 1928, Su Idanu, Su Scrignu de Campidani, Nodas e Femminas, che hanno sfilato indossando abiti dalle fogge più ricche e solenni a quelle più semplici, accompagnati dalle launeddas di Alessandro Sanna e dall’organetto di Gabriele Caddeo.

Al centro dell’incontro la vestizione di una ragazza che ha indossato l’abito di gala “Is pannus arruius”. Raccontata da Margherita Puddu e Lucio Carboni e guidata da Ivana Passerini, la vestizione ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei singoli capi, dei materiali, delle lavorazioni e degli accessori, illustrandone la funzione e i significati storici e culturali. Gesto dopo gesto, il racconto ha restituito il valore di un sapere custodito e tramandato nel tempo.

L’incontro ha offerto anche uno spazio di riflessione sul regolamento comunale dell’abito tradizionale quartese e sul contributo delle associazioni alla sua salvaguardia, con l’intervento di Francesco Piludu dedicato alla prosecuzione delle attività di “Si ghetat custu bandu”.