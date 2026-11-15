Cambio al vertice della sezione Coldiretti di Mandas. Davide Deidda è il nuovo presidente dell’organizzazione agricola locale, eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea. Prende il posto di Angelo Carta, che ha guidato la sezione per oltre dieci anni e al quale è stato conferito il titolo di presidente onorario, in riconoscimento dell’impegno portato avanti nel corso del suo mandato. A completare il nuovo gruppo dirigente è Stefano Deidda, nominato vicepresidente. Il rinnovo degli incarichi rappresenta un passaggio importante per il mondo agricolo di Mandas e dell'Alta Trexenta, dove il settore continua a essere una componente significativa dell'economia locale.

L'attività delle aziende agricole, dei vigneti e degli allevamenti contribuisce infatti a sostenere il tessuto produttivo e occupazionale, oltre a custodire un patrimonio di competenze e tradizioni legato alla storia del territorio. «La Coldiretti rappresenta un presidio fondamentale per il nostro territorio. In un paese come Mandas, dove l’agricoltura è parte integrante dell’economia e dell’identità della comunità, il suo ruolo è quello di sostenere gli operatori, dare voce alle loro esigenze e contribuire a mantenere vivo il comparto agricolo», sottolinea il sindaco Umberto Oppus. Per la sezione locale si apre ora una nuova fase, nel segno della continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni.