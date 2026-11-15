Parroco di Sinnai sino a qualche settimana fa, padre Gabriele Biccai è stato ora nominato presidente del Cism, la Conferenza italiana dei "Superiori maggiori" dei Carmelitani scalzi di tutta Italia.

«Il Cism», ha spiegato padre Gabriele, «si occupa del coordinamento dei programmi e dei progetti della famiglia Carmelitana d'Italia, degli incontri con i giovani e dei valori umani e cristiani della spiritualità carmelitana».

Padre Gabriele è stato nominato parroco di Sinnai dall'ariviescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Batturi nel 2022. Nel 2023 è stato nominato "Provinciale dei Carmelitani scalzi per l'Italia centrale e di Albania", con sede centrale a Firenze.

Un grande riconoscimento per padre Gabriele, il cui importante incarico gli è stato rinnovato lo scorso aprile per altre tre anni. Ora la nomina al Cism, la Conferenza italiana dei "Superiori maggiori" dei Carmelitani scalzi di tutta Italia. A metà ottobre ha lasciato la parrocchia di Sinnai, sostituito da un altro carmelitano scalzo, padre Balu.

Padre Gabriele è stato ordinato presbitero il 9 settembre del 1989 a Sindia (suo paese d'origine). In passato è stato Padre spirituale presso il Pontificio seminario regionale sardo, del Consiglio Episcopale, cappellano dell’Istituto penale per i minorenni di Quartucciu, membro del Collegio dei consultori e del Consiglio Presbiterale e Vicario Episcopale per la vita consacrata.