Sarà il Comitato della Madonna della Difesa ad organizzare il tradizionale mercato natalizio in programma il prossimo 5 dicembre a Donori.
Un appuntamento molto atteso da hobbisti e produttori locali per promuovere le creazioni artigianali e le eccellenze enogastronomiche del territorio.
Nei mercatini allestiti in Piazza dei Caduti si potranno trovare molte idee per un regalo di Natale: lavorazioni fatte a mano e decorazioni, cesti natalizi con i prodotti tipici di Donori: (vino, olio, dolci, formaggi). Per aderire all’iniziativa e ricevere tutte le informazioni sull’evento si puchiamare il numero 3421845989.