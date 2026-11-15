Una giornata dedicata alla salute, con una partecipazione significativa e 87 cittadini sottoposti a controlli specialistici gratuiti. A Ortacesus l'iniziativa promossa dall'associazione Mediana, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della dirigenza scolastica, ha fatto registrare un bilancio positivo. Gli ambulatori sono stati allestiti nei locali della scuola media, messi a disposizione dalla dirigenza scolastica. Nel corso della giornata sono state effettuate 57 visite senologiche per il controllo della salute della mammella e 30 controlli per la prevenzione dei tumori della testa e del collo. L'iniziativa ha previsto anche visite per il controllo delle patologie tumorali della pelle.

Soddisfazione è stata espressa da Efisia Mascia, promotrice dell'appuntamento e socia dell'associazione Mediana, che ha sottolineato la disponibilità degli specialisti e degli operatori sanitari, impegnati gratuitamente nel corso della giornata. «Riuscire ad accogliere e visitare 87 persone è stato un risultato importante, reso possibile dalla professionalità e dalla generosità di tutti i medici e gli operatori», ha dichiarato Mascia, ringraziando l'associazione, l'amministrazione comunale e il dirigente scolastico per il sostegno organizzativo. L'auspicio è che questa esperienza rappresenti l'inizio di una serie di appuntamenti dedicati al benessere della comunità. Un bilancio positivo anche nelle parole del vicesindaco Diego Marras, che ha evidenziato il valore dell'iniziativa per il paese.

«È stata una giornata intensa e di fondamentale importanza per il nostro Comune – ha commentato –. Un ringraziamento particolare va all'associazione Mediana, a Efisia e Simonetta per il supporto organizzativo e ai medici e agli infermieri che hanno messo a disposizione competenze e tempo». La partecipazione registrata conferma l'interesse dei cittadini verso servizi sanitari gratuiti e facilmente accessibili, capaci di avvicinare il territorio a una maggiore attenzione per la propria salute.