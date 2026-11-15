Trent’anni di lavoro e disponibilità al servizio della comunità. Dopo tre decenni trascorsi al Comune di Guamaggiore, Guido Corrias ha raggiunto il traguardo della pensione. L'Amministrazione comunale ha voluto festeggiarlo ieri sera con una cerimonia semplice e partecipata, alla presenza della moglie, dei figli e dei nipotini. Per l'occasione, il sindaco Ignazio Masala e gli amministratori hanno consegnato a Corrias una pergamena di riconoscimento e alcuni doni, per testimoniare la gratitudine dell'intera comunità per il lavoro svolto in tanti anni al servizio del paese.

Un percorso professionale nel quale Guido Corrias si è distinto non soltanto per la competenza e la professionalità, ma anche per la disponibilità, la generosità e l'attenzione verso i cittadini.

«In questi trent'anni Guido ha dimostrato che il servizio alla comunità non si misura soltanto attraverso i doveri professionali, ma anche attraverso il cuore che si mette in ciò che si fa – ha detto il sindaco Ignazio Masala –. A nome dell'Amministrazione comunale e di tutto il paese voglio ringraziarlo per la dedizione, la disponibilità e l'umanità dimostrate in tutti questi anni. Gli auguriamo una pensione ricca di serenità e felicità, da vivere accanto alla sua famiglia».

Un momento di riconoscenza per una persona che ha contribuito alla vita quotidiana del paese, lasciando un ricordo che va oltre i trent'anni trascorsi dietro una scrivania.