Un'opportunità di formazione e crescita per i giovani di Sarroch, con uno sguardo rivolto alle istituzioni europee. Per il secondo anno consecutivo l'Amministrazione comunale promuove il progetto “Sarroch verso l’Europa 2026-27”, realizzato in collaborazione con Focus Europe ETS - La Rete dei Territori Europei, che permetterà a sei giovani del paese di partecipare a un percorso di alta formazione sulla progettazione europea e a una visita istituzionale di una settimana a Bruxelles.

Il programma prevede 20 ore di formazione teorico-pratica, suddivise in cinque moduli da quattro ore, con esercitazioni e attività di tutoraggio finalizzate alla preparazione di elaborati progettuali. Il percorso dovrà concludersi entro il 31 marzo 2027.

La selezione è aperta ai giovani tra i 18 e i 35 anni, in possesso del diploma di scuola superiore, residenti a Sarroch e disponibili a partecipare a tutte le attività previste. La partecipazione è completamente gratuita e comprende anche le spese di viaggio, vitto e alloggio durante il soggiorno nella capitale belga.

Le candidature dovranno essere presentate entro giovedì 26 novembre alle 15.