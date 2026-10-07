Attività commerciali costrette a chiudere e residenti furiosi che non fanno in tempo nemmeno a fare le scorte. Perché se Abbanoa aveva annunciato l'interruzione dell'erogazione idrica in tutta Quartu, litorale escluso, per oggi dalle 10,30, per la riparazione di una condotta all'altezza della rotatoria tra via Marconi e viale Colombo, alle 9 i rubinetti erano già all'asciutto.

Così i cittadini che si preparavano per andare a lavoro non hanno fatto nemmeno in tempo a riempire secchi e vasche perché si sono ritrovati, con un'ora e mezzo di anticipo sui tempi previsti, senza l'acqua. E anche alcune attività che avevano deciso di aprire, come il salone di parrucchieri in via Vespucci, approfittando almeno delle prime ore del mattino per accogliere i clienti, sono state costrette ad abbassare le serrande.

“Queste situazioni sono assurde e incomprensibili”, lamenta un residente a Pitz'e Serra, Mario Sotgiu. “Qui non si tratta solo di fare le scorte. Ci sono persone allettate che aspettano l'infermiere anche per essere lavate e il suo orario era stato anticipato ,vista l'interruzione programmata alle 10,30, invece poi già alle 9 non c'era l'acqua”.

I lavori proseguono in queste ore, con fine prevista tra le 17 e le 18,45. Alla ripresa l'acqua potrebbe essere torbida.

E i lavori hanno anche creato il caos sul fronte traffico. Lunghe code si sono formate sia in viale Colombo che in via Marconi, e anche nelle strade intermedie come via Cagliari, via Brigata Sassari e via Nenni.

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