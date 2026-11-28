Interpretare i rapidi cambiamenti che investono il mondo contemporaneo, con l’ambizione non di subirli, ma piuttosto di riuscire a orientarli. È questo l’obiettivo con cui Rinascita Sardegna ha messo a punto un programma di iniziative, incontri, tavole rotonde e approfondimenti, offrendo occasioni di conoscenza e riflessione su diverse tematiche. Il tutto nella convinzione che la formazione continua contribuisca a costruire una conoscenza solida e, di conseguenza, una maggiore consapevolezza diffusa.

Un nuovo appuntamento è in programma lunedì 30 novembre alle ore 17.30, nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4 a Quartu Sant’Elena. Nell’ambito del ciclo Il futuro è di chi sa immaginarlo – Incontri di Rinascita 2026/2027, si terrà l’incontro dal titolo Sondaggi, opinione pubblica e governo del territorio, con la partecipazione di Alex Buriani e Roberto Weber dell’Istituto Ixè, tra i maggiori esperti nazionali del settore.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire il ruolo dei sondaggi come strumento di conoscenza e verifica delle opinioni e degli atteggiamenti collettivi, con particolare attenzione alle dinamiche delle comunità locali. Si parlerà di come si misura l’opinione pubblica, di che cosa ci dicono davvero i numeri e di come la conoscenza degli orientamenti dei cittadini possa aiutare chi governa un territorio a interpretarne i bisogni e a dare risposte concrete. Buriani e Weber offriranno ai partecipanti strumenti utili per affrontare questi interrogativi, leggere le trasformazioni in atto e comprendere gli scenari che ci aspettano.

Sondaggista italiano, classe 1952, Roberto Weber è presidente dell’Istituto Ixè di Trieste, una delle principali aziende di indagini demoscopiche in Italia. È noto anche per essere stato cofondatore ed ex presidente di SWG, incarico ricoperto fino al 2013. Ha scritto libri di successo, tra cui I nuovi barbari (2001) e Perché corriamo (2007). È inoltre editorialista de Il Piccolo di Trieste e si è occupato di sondaggi per la trasmissione Agorà di Rai 3.

Alex Buriani lavora presso l’Istituto Ixè come direttore di ricerca. È inoltre dottore in Scienze statistiche ed economiche all’Università di Bologna.

Il ciclo di incontri promosso da Rinascita Sardegna ha già portato sul territorio voci di rilievo nazionale come Goffredo Bettini, Nicola Manca e Fabrizio Vagliasindi, protagonisti di tre diversi appuntamenti, tutti molto partecipati. Occasioni che hanno permesso di riflettere sugli equilibri di un mondo in continuo movimento e sul rapporto tra innovazione e governo locale. Con Buriani e Weber, lo sguardo si sposta ora sul modo in cui le comunità si osservano e si raccontano: un altro passaggio fondamentale per comprendere e non subire il cambiamento.

Gli incontri, che si svolgono in modalità seminariale, sono gratuiti e aperti a tutte e a tutti. Per informazioni è possibile scrivere a info@rinascitasardegna.it.

(Unioneonline)