Dopo l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale con i i voti della maggioranza, lunedì 30 Novembre alle ore 17 nell'aula consiliare del Comune di Maracalagonis, si terrà un dibattito pubblico aperto a tutti. Si parlerà degli usi civici, di diritti, territorio e futuro. Un dibattito che precede lo studio delle zone a uso civico.
Presto il Comune dovrebbe affidare ad un professionista lo stesso studio delle aree ancora gravate dagli usi civici nel territorio comunale. Da qui l'importanza di questa assemblea pubblica dove ognuno potrà avere la parola avanzando anche proposto e facendo eventuali segnalazioni.