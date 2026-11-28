Dopo un incidente verificatosi i primi di novembre in via della Pace (un’auto si è ribaltata su un fianco, per fortuna senza conseguenze importanti), si è riaccesa la polemica su questa strada del paese dell’hinterland cagliaritano che costeggia il cimitero. Nessuno si dice sorpreso, anzi, molti pensano che fosse inevitabile, prima o poi.

«Qui tutti i giorni si corre», protesta Pierluigi Angius, un residente, «lo fanno sia quelli di Quartucciu che quelli che provengono dal resto dell’hinterland. Dobbiamo aspettarci che succedano altri incidenti a meno che non si adottino soluzioni adatte per porre rimedio alla pericolosità di questa arteria stradale».

Un attraversamento rialzato c’è, però, secondo molti, non è sufficiente. «Ne servono altri lungo tutta la carreggiata», riflette Lauretta Pisu, un’altra abitante, «per di più, c’è chi non rispetta nemmeno il segnale di precedenza, sia quello in prossimità della rotonda che porta in via Mameli e via Don Minzoni, sia quello all’incrocio con via Quartu. Se non si interviene, il prossimo incidente potrebbe essere ben più grave. Non vorremmo dover dire: “Ve l’avevamo detto”». Altri, invece, chiedono qualcosa in più oltre ai dossi: un autovelox che, secondo loro, sarebbe un dissuasore di velocità ben più efficace.