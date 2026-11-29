Quello che doveva essere un pomeriggio dedicato agli acquisti natalizi, e a un bel film al cinema, si è trasformato in una disavventura per Jennifer Di Pasquale, 39 anni, volontaria della Misericordia, assistente al trasporto dei disabili residente a Quartucciu e madre di due bambine, che venerdì non ha più trovato la propria macchina nei parcheggi di un centro commerciale. Ai ladri è bastato il tempo di un film, dalle 19 alle 21.30, per riuscire a portare via la Fiat Panda indisturbati, con al suo interno anche i primi regali di Natale che Jennifer aveva comprato in serata.

I disagi in famiglia

E adesso, a chi le ha rubato la vettura, la donna rivolge un appello, nella speranza che proprio l’avvicinarsi del Natale possa convincere i responsabili a compiere una buona azione. «Sono disperata. Non è solo la macchina, ma tutto ciò che ne consegue. Utilizzo l’auto per andare al lavoro tutti i giorni e per portare le bambine a scuola, visto che dove abito io non c’è un servizio bus», dice con amarezza.

«Non è solo la macchina o il valore economico dei regali. Dietro ogni acquisto c’erano il tempo trascorso a scegliere, il pensiero rivolto alle persone care e il desiderio di sorprenderle nel giorno di Natale. Tutto sparito insieme alla Panda, che non varrà tanto ma per noi era fondamentale».

Matteo Cabras