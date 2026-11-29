Massiccia operazione dei carabinieri della Compagnia di Quartu e delle stazioni dipendenti per il controllo del territorio con recupero di droga, con posti di blocco anche per garantire la sicurezza stradale. Interessati i Comuni di Quartu Sant'Elena, Monserrato, Sinnai e Selargius. L’attività, condotta dai carabinieri delle locali Stazioni e della Sezione Radiomobile del N.O.R., in sinergia con il personale specializzato dell'Ufficio S.I.A.E. di Quartu Sant'Elena, ha avuto come obiettivo primario soprattutto il contrasto alla criminalità diffusa e la verifica del rispetto delle normative negli esercizi pubblici.

Il blitz è stato coordinato dal comandante Gianmarco Daidone e dai luogotenenti Vittorio Piras e Andrea Boni. Nell'ambito dei controlli finalizzati al monitoraggio del territorio, sono stati segnalati alle autorità competenti quattro soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana). In un caso, è stato necessario procedere anche al ritiro della patente di guida.

Le verifiche hanno interessato anche le principali arterie stradali, portando al controllo di 25 veicoli e 58 persone.

Sono stati deferiti in stato di libertà due soggetti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica; in entrambi i casi, le patenti sono state ritirate e, per uno dei conducenti, è emersa anche la mancanza del titolo di guida, mai conseguito. Un giovane è stato denunciato per il furto di un'auto. Un altro deve rispondere di evasione dal suo domicilio dove era agli arresti domiciliari.

Sul fronte delle verifiche amministrative, i militari hanno ispezionato, unitamente al personale della S.I.A.E., un esercizio pubblico. L'attività ha portato alla contestazione di sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta sui diritti d'autore, con il conseguente sequestro del materiale rinvenuto.