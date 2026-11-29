Un Santo Patrono in comune e due comunità unite dalle tradizioni. Sant’Andrea Frius e Ħal Luqa hanno ufficializzato il loro gemellaggio. Sabato 28 novembre, a Malta, la firma del memorandum da parte dei sindaci Simone Melis e John Schembri ha sancito l’intesa tra i due Comuni, alla vigilia della ricorrenza liturgica di Sant’Andrea Apostolo. La cerimonia, ospitata nella scuola primaria della cittadina maltese, ha rappresentato il primo appuntamento del progetto europeo “TwinSantAndrea”, realizzato con il supporto tecnico e organizzativo di Focus Europe ETS.

"Sant’Andrea Frius e Luqa condividono un patrimonio culturale e spirituale molto vivo, fatto di devozione e di tradizioni tramandate di generazione in generazione", ha sottolineato il sindaco Simone Melis, evidenziando l’opportunità di trasformare il legame religioso in un percorso di scambio e di crescita reciproca. Un’accoglienza calorosa quella riservata alla delegazione sarda dal primo cittadino maltese, che ha scelto di pronunciare il proprio intervento nella lingua madre. "Da oggi anche Ħal Luqa è casa vostra", ha detto Schembri, auspicando future collaborazioni tra studenti, associazioni culturali, musicali e sportive delle due comunità.

Non soltanto amministratori comunali nella delegazione arrivata dalla Sardegna, ma anche rappresentanti del volontariato, della protezione civile, della parrocchia, della Pro Loco, della banda musicale, delle associazioni sportive e dell’imprenditoria locale. Nel corso del pomeriggio sono stati approfonditi diversi aspetti della storia e della vita associativa di Ħal Luqa, dalle tradizioni religiose e musicali al ruolo del teatro e dello sport nella crescita dei giovani e nell’inclusione sociale. Spazio anche alle testimonianze delle realtà associative di Sant’Andrea Frius.

Una curiosità riguarda proprio la festa di Sant’Andrea: nella località maltese i festeggiamenti, originariamente celebrati il 30 novembre, furono trasferiti agli inizi degli anni Sessanta alla prima settimana di luglio a causa del maltempo che spesso comprometteva le celebrazioni. Oggi la manifestazione si sviluppa nell’arco di sette giorni, tra funzioni religiose, sfilate delle bande musicali, concerti e spettacoli pirotecnici.

A illustrare la nascita del progetto, la cui idea risale al 2025, il presidente di Focus Europe Giuseppe Cappai, che ha ricordato anche una peculiarità delle feste patronali di Sant’Andrea Frius: da circa trent’anni il comitato organizzatore cambia annualmente, permettendo alle diverse generazioni di contribuire alla salvaguardia delle tradizioni. Quest’anno a occuparsi dei festeggiamenti è la classe 1988.

Proprio il coinvolgimento dei giovani rappresenta uno dei punti centrali del gemellaggio. Con la sottoscrizione del protocollo le due amministrazioni si sono impegnate a mantenere rapporti permanenti, favorire gli scambi tra i cittadini e promuovere iniziative comuni. La giornata di oggi sarà dedicata alla scoperta del patrimonio storico e culturale maltese, con le visite al museo parrocchiale e alle sedi delle storiche associazioni bandistiche di Ħal Luqa.

È già fissato il prossimo appuntamento: nel maggio del 2027, in occasione dei festeggiamenti primaverili in onore di Sant’Andrea Apostolo, sarà il paese del Gerrei ad accogliere la delegazione maltese.