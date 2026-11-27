Procedono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione della nuova sede del commissariato di Polizia in via Boito a Quartu. La consegna è prevista per luglio dell’anno prossimo ma ci vorranno poi alcuni mesi prima che il trasferimento diventi effettivo. Oggi il commissariato è ospitato in vecchi locali in via Firenze. La sede di via Boito era stata ceduta dal Comune al Ministero per poter appunto realizzare la sede della Polizia.

È quella che un tempo ospitava l’asilo di via Boito ristrutturato e poi abbandonato a se stesso e con gli anni completamente devastato dai vandali che avevano distrutto tutto. Le stanze dove avrebbero dovuto giocare i bambini erano così diventate rifugio di balordi e senza tetto e all’ordine del giorno erano anche gli incendi.

L’estate scorsa prima del via all’intervento, nell’ex asilo avevano fatto il nido anche i topi che da lì avevano invaso i cortili delle case appendendosi anche alle finestre. Adesso l’apertura della sede del commissariato è quanto mai attesa proprio a seguito dei diversi episodi di criminalità che stanno coinvolgendo il quartiere tra cui la bomba sistemata sotto un’auto sabato scorso in via Scarlatti.