C’è anche un pezzo di Capoterra dietro uno straordinario risultato professionale ottenuto in Corea del Sud. È quello di Roberto Cardia, originario proprio di Capoterra, che ha conquistato il primo posto in una competizione internazionale dedicata all’analisi delle impronte digitali, organizzata in collaborazione con l’INTERPOL. Una sfida che ha messo a confronto centinaia di esperti provenienti da 42 Paesi, nella quale il carabiniere sardo si è distinto per preparazione e competenza.

Un risultato che ha suscitato l’orgoglio della comunità capoterrese e che è stato sottolineato anche dall’amministrazione comunale. «Ci sono risultati che ci rendono particolarmente orgogliosi, soprattutto quando a raggiungerli è qualcuno che, nonostante il proprio percorso professionale lo abbia portato lontano, continua ad appartenere profondamente alla nostra comunità», dice il sindaco, Beniamino Garau.

Il riconoscimento premia il lavoro e la professionalità maturati nell’Arma dei Carabinieri, un percorso che lo vede impegnato in un settore altamente specializzato delle investigazioni scientifiche. Un risultato che, come sottolineato nel messaggio istituzionale, contribuisce a valorizzare anche il lavoro quotidiano dei tanti professionisti che operano al servizio della giustizia, tra cui quelli del RIS di Cagliari.

Ma dietro il successo professionale c’è anche una storia familiare profondamente legata a Capoterra. Roberto è infatti figlio di una famiglia che ha fatto del servizio alle istituzioni e alla comunità un valore da trasmettere alle nuove generazioni. Il padre, per tanti anni maresciallo dei carabinieri e storico comandante della compagnia barracellare, ha contribuito in maniera determinante alla nascita e alla crescita di una realtà che rappresenta ancora oggi un importante presidio per il territorio.

Una tradizione che prosegue anche attraverso Norma, oggi impegnata nella stessa compagnia barracellare.

«Una famiglia che ha fatto del servizio alle istituzioni e alla comunità un valore da tramandare – dice Garau -, a Roberto vanno i complimenti e l'abbraccio di tutta Capoterra: un successo personale che diventa motivo di soddisfazione per un'intera comunità, orgogliosa di vedere uno dei suoi figli distinguersi in una competizione internazionale».