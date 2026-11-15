Oltre 16 mila euro arrivano nelle casse del comune di Isili per la realizzazione del progetto denominato "Crescere nei piccoli comuni". L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sostenere la crescita, il benessere e la socialità delle giovani generazioni del territorio, offrendo opportunità concrete di aggregazione e sviluppo.
Le risorse stanziate saranno infatti destinate all'organizzazione di attività educative, ricreative e di socializzazione rivolte ai minori nella fascia d'età 0-14 anni. Accanto ai percorsi dedicati direttamente a bambini e ragazzi, il progetto prevede inoltre il finanziamento di attività e iniziative intergenerazionali, pensate per favorire l'incontro, il dialogo e lo scambio di esperienze tra le diverse fasce d'età della comunità Isilese.
«Grazie a queste risorse - ha detto il sindaco Luca Pilia – potremo offrire spazi di crescita, gioco e socialità di qualità, creando al tempo stesso preziose occasioni di incontro tra giovani e meno giovani per rafforzare il senso di comunità del nostro paese».