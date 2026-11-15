Oltre 16 mila euro arrivano nelle casse del comune di Isili per la realizzazione del progetto denominato "Crescere nei piccoli comuni". L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sostenere la crescita, il benessere e la socialità delle giovani generazioni del territorio, offrendo opportunità concrete di aggregazione e sviluppo.

Le risorse stanziate saranno infatti destinate all'organizzazione di attività educative, ricreative e di socializzazione rivolte ai minori nella fascia d'età 0-14 anni. Accanto ai percorsi dedicati direttamente a bambini e ragazzi, il progetto prevede inoltre il finanziamento di attività e iniziative intergenerazionali, pensate per favorire l'incontro, il dialogo e lo scambio di esperienze tra le diverse fasce d'età della comunità Isilese.