Per il quarto anno consecutivo il centro il paese del Parteolla ospita il raduno dei Jack Russell, la manifestazione organizzata dall’Agility Team in collaborazione con il Comune di Dolianova e l’associazione di volontari Avac.

L’appuntamento è per le 9.30 a Villa Cecy. Un expo amatoriale di bellezza con prove di agility, scent game e rally obedience. Saranno presenti le addestratrici dell’Enci Giorgia Perna e Rossana Melis e il medico veterinario Monica Ghironi. Al termine della manifestazione la cerimonia di premiazione dei vincitori.

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