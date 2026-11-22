È stata una bomba carta ad esplodere ieri sera sotto un'auto parcheggiata in via Scarlatti, a Quartu. Gravi i danni riportati dal mezzo.

La sera prima nella stessa strada era stata data alle fiamme un'altra vettura. Si cerca di verificare se fra i due episodi sussista qualche collegamento.

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Le indagini sono andate avanti per tutta la giornata alla ricerca di testimonianze e di immagini di telecamere piazzate nella zona che potrebbero tornare utili nell'economia delle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Quartu e dalla Squadra mobile.

I vigili del fuoco in via Scarlatti a Quartu

L'auto danneggiata appartiene ad una guardia giurata. Diverse le persone interrogate. In merito, nessuna indiscrezione.