Sarroch si prepara al Natale 2026 e chiama a raccolta le associazioni del territorio per costruire il programma delle iniziative e degli appuntamenti delle festività. Il Comune ha pubblicato un avviso per individuare un'associazione con cui sottoscrivere un accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione del calendario natalizio. Per organizzare le attività è previsto uno stanziamento complessivo di 31mila euro.

Il programma dovrà coinvolgere la comunità con iniziative rivolte a diverse fasce d'età. Tra gli appuntamenti indicati figurano l'allestimento e l'addobbo dell'albero di Natale in piazza, i mercatini, laboratori e spettacoli per bambini, eventi musicali, attività in collaborazione con le scuole e la cerimonia di consegna delle borse di studio.

Possono presentare la propria candidatura le associazioni legalmente costituite da almeno un anno, con sede a Sarroch oppure attive nel territorio comunale. L'obiettivo dell'amministrazione è coinvolgere le realtà locali nella programmazione e nell'organizzazione delle iniziative, valorizzando il contributo dell'associazionismo alla vita della comunità.

Le domande dovranno essere presentate lunedì 30 novembre. Alla candidatura dovrà essere allegata una proposta progettuale, della lunghezza massima di cinque pagine, oltre alla documentazione richiesta dall'avviso.

Le associazioni interessate potranno trasmettere la domanda tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sarroch.ca.it oppure consegnarla a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.