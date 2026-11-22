Indagini serrate nella notte a Quartu per cercare di fare luce sull'esplosione che verso le 21,30 ha danneggiato un'auto parcheggiata in via Scarlatti, quartiere Santo Stefano.

I carabinieri hanno già interrogato diverse persone, si sta cercando anche di recuperare qualche immagine dalle telecamere piazzate nella zona.

Un via vai di militari tra la caserma e la via Scarlatti con un sopralluogo particolarmente accurato nel punto dell'esplosione. Saranno gli artificieri a stabilire la natura dell'ordigno che potrebbe essere rudimentale.

L’esplosione, come è noto, ha danneggiato anche alcune vetri nelle abitazioni vicine. Il boato è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Si è temuto anche il peggio: per fortuna nessuno è rimasto ferito. Al momento dell'esplosione la strada era fortunatamente deserta: l'allarme è stato immediato con la centrale operativa dei carabinieri di via Milano che ha deviato sul posto diverse pattuglie impegnate in servizi di prevenzione in città e nell'hinterland.

A tarda sera si è parlato di alcune persone fermate e accompagnate in caserma per accertamenti. Non è arrivata alcuna notizia ufficiale in merito.

L'altra notte in città è stato dato fuoco a un'auto in sosta, e ancora il petardo esploso al parco Matteotti: troppi episodi che preoccupano, e non poco, nella terza città della Sardegna.