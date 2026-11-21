Il primo lotto della piscina olimpionica in costruzione vicino alla pineta di Sinnai è stato ultimato ed è in fase di collaudo. Per il secondo lotto, sono disponibili due milioni di euro ottenuti dalla Regione. Affidata anche la progettazione. Una somma che non sarà sufficiente tanto che l'amministrazione comunale ha già chiesto ulteriori finanziamenti per l'ultimazione del mega impianto. Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas rispondendo in Consiglio comunale ad una interrogazione della consigliera di "Uniti per Sinnai", Aurora Cappai. Il primo lotto dei lavori è costato tre milioni e 300mila euro arrivati in gran parte col Pnrr nel 2023. In sostanza finora si è provveduto alla demolizione della vecchia piscina, alla realizzazione della nuova vasca olimpica da cinquanta metri (una delle più grandi in Sardegna) con i sottoservizi e la copertura del tetto in legno. Già installati anche gli infissi. La fine di tutti i lavori è prevista per il mese di luglio del 2028: «Col secondo lotto verrà realizzata l'intera impiantistica, l'impianto fotovoltaico e gli spogliatoi».

La struttura sta sorgendo nell'area che ospitava la vecchia piscina comunale, nei pressi della pineta, chiusa nel 2020: un impianto che presentava gravi perdite d'acqua, il tetto era stato abbattuto dal maestrale e la gestione degli impianti si era fatta particolarmente costosa. La nuova piscina potrà essere utilizzata per manifestazioni nazionali ed internazionali. Sarà dotata di un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua e di un sistema di panelli fotovoltaici.

La stessa assessora Concas rispondendo sempre ad una interrogazione della Consigliera Cappai, ha parlato anche dell'ex Cinema Roma. Già realizzato il primo lotto da un milione di euro arrivati sempre con Pnrr. Il primo lotto è stato già collaudato. Con un altro milione verrà realizzato il secondo lotto. Il Comune ha già chiesto un milione per il secondo lotto. La somma non sarebbe sufficiente per realizzare l'intero intervento del recupero dell'immobile, un tempo frequentatissima sala cinematografica. Si bussa a quattrini alla Regione. Rispondendo sempre all'interrogazione della consigliera Aurora Cappai, l'assessora Katiuscia Concas ha illustrato la situazione dell'asilo nido in fase di costruzione nel rione di Sant'Isidoro. La struttura è in fase di ultimazione. Da sistemare la pavimentazione esterna al fabbricato. Altre interrogazioni sono state presentate dal consigliere Aldo Lobina sulle precarie condizione dello stradello che porta all'ecocentro, da Paride Casula sugli impianti e sul futuro dello sport soprattutto di quello inclusivo. Le risposte sono state dall'assessora Concas e dall'assessore allo sport Alessi Serra. Con la sua interrogazione, il consigliere Cosimo Lai si è occupato dei blackout avvenuti a luglio a Sinnai che provocarono gravi danni. «Da allora-ha detto Cosimo Lai- le interruzioni della corrente sono continuate e hanno colpito anche la zona industriale, costringendo le imprese a fermarsi con danni a macchinari e merci». Il problema rimbalzò anche in Consiglio comunale a fine luglio con un documento finale approvato alla unanimità con richieste specifiche agli organi competenti per scongiurare il ripetersi di questi eventi.

Ha risposto la sindaca Barbara Pusceddu ricordando che durante il blackout del 16 luglio, a Sinnai, ben 7.000 utenze sono rimaste senza corrente in piena ondata di calore, in alcuni casi per oltre quindici ore. Pesantissimi furono i disagi e non solo per gli anziani e i malati.

«Il piano di protezione civile con lo scenario blackout è ancora in preparazione e passerà in Commissione.In futuro il COC sarà convocato con l'allerta caldo di livello 3 e un'interruzione prolungata. L'elenco riservato dei malati che usano apparecchi salvavita sarà segnalato al distributore. Solo ora è partita la richiesta formale a e-Distribuzione dei dati su cabine, guasti e manutenzioni, mentre la diffida al gestore non è stata inviata. Entro il 30 novembre il Comune presenterà osservazioni all'Arera. Il distributore, ha detto la Sindaca, ha già realizzato nuove linee e cabine. Un'altra è prevista in via Rossini. Dal vertice in Prefettura del 28 luglio è nato un tavolo permanente con l'Anci».