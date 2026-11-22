Proseguono a Pula i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale nel centro storico. Un intervento necessario per ripristinare le condizioni del manto, ma destinato a incidere sulla viabilità e sulle attività commerciali delle vie interessate. Per limitare i disagi e condividere tempi e modalità del cantiere, l'amministrazione comunale ha incontrato la presidente del Centro commerciale naturale ViviPula, Anna Maria Baldino, e gli esercenti della zona.

Al centro del confronto il cronoprogramma degli interventi, le esigenze dei commercianti e le possibili soluzioni per contenere le difficoltà durante i lavori. Il cantiere, che prevede la rimozione e il successivo riposizionamento dei sampietrini, è già partito in via XXIV Maggio e proseguirà fino alla chiesa. Una volta completata questa fase, le opere saranno sospese per riprendere ai primi di febbraio, dopo la manifestazione Domus Antigas.

C'è poi un ulteriore aspetto da considerare per la viabilità: dopo il riposizionamento dei sampietrini sarà necessario mantenere il divieto di transito veicolare per almeno dieci giorni, il tempo indispensabile affinché il cemento maturi e la pavimentazione si consolidi.

“Abbiamo l'urgenza di portare avanti i lavori, legata sia alle condizioni della pavimentazione sia alle scadenze previste dal finanziamento – spiega il sindaco, Walter Cabasino -, allo stesso tempo, l'incontro con gli operatori economici è servito a raccogliere osservazioni e suggerimenti per organizzare le prossime fasi cercando di ridurre al minimo le ripercussioni sulle attività”.

Al confronto, oltre al sindaco, hanno partecipato l'assessora ai Lavori pubblici e al Commercio Elisabetta Loi, l'assessora alle Attività produttive Donatella Fa, il capogruppo di maggioranza Paolo Serci e la consigliera Eleonora Pili. I rappresentanti dell'amministrazione hanno confermato la disponibilità a seguire l'andamento del cantiere, monitorare eventuali criticità e intervenire per affrontare i problemi che dovessero emergere durante l'esecuzione dei lavori.