Paura in via Scarlatti nel quartiere di Santo Stefano a Quartu.

Intorno alle 21,30 è esploso un ordigno sistemato sotto un' automobile in sosta lungo la strada.

Il boato è stato violentissimo ed è stato avvertito a centinaia di metri di distanza, rompendo la quiete del quartiere.

L'esplosione ha mandato i frantumi i vetri di alcune abitazioni delle palazzine che si affacciano sulla strada.

Un episodio gravissimo che assume contorni ancora più inquietanti se si considera che appena un giorno fa un'altra auto era stata data alle fiamme nella stessa strada. Due episodi ravvicinati che alimentano inevitabilmente interrogativi e preoccupazioni.

Su posto sono intervenuti i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco. Spetterà adesso a loro capire cosa sia successo.