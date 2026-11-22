Anche l’Arma dei Carabinieri di Cagliari ha celebrato la ricorrenza della "Virgo Fidelis", Patrona dell’Istituzione, evento che unisce solennemente il personale in servizio, in congedo e i familiari, nel ricordo dei valori fondanti di dedizione e fedeltà al servizio.

Le cerimonie, svoltesi con sentita partecipazione presso i diversi presidi e territori della giurisdizione provinciale, hanno rappresentato un momento di profonda riflessione spirituale e di coesione per l’intera comunità dell’Arma. I riti religiosi sono stati l’occasione per rinnovare l’impegno dei Carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, valori che la "Virgo Fidelis" incarna nel suo esempio di incondizionata fedeltà.

«L'iniziativa – spiega il Comando – ha visto il coinvolgimento delle articolazioni del Comando Provinciale, ribadendo la vicinanza dell'Arma al territorio e il legame indissolubile con le istituzioni e i cittadini cagliaritani, in una giornata dedicata non solo al culto, ma anche alla condivisione dei valori di vicinanza e servizio che animano quotidianamente ogni Carabiniere».

(Unioneonline)