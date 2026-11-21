Nell’Istituto Comprensivo “Ermanno Cortis” di Quartucciu è partito “Read me and play a tale”, il progetto di potenziamento delle lingue straniere dalla scuola dell’infanzia fino alle medie, con l’arrivo di due assistenti, uno madrelingua inglese, Rex Rogers, e una spagnola, Maria Martinez, due giovani neolaureati.

L’Istituto gode del riconoscimento di scuola eTwinning, la rete europea che promuove gemellaggi digitali e collaborazioni tra classi di diversi Paesi, e ha ottenuto due finanziamenti esterni.

Il progetto è coordinato da cinque docenti che curano il raccordo tra i diversi ordini di scuola: l’infanzia, con Maria Pilos, Elisabetta Orrú per la primaria, Elisabetta Cuccus ed Elisabetta Lixi per la secondaria.

La presenza del britannico Rogers è stata possibile grazie a un bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che la scuola si è aggiudicata (in Sardegna ne sono state selezionate soltanto due scuole, il Cortis e il Liceo Pitagora di Selargius), mentre quella di Martinez, giovane di Barcellona, grazie a un bando Erasmus. Rogers lavora al momento solo nella scuola secondaria di primo grado, mentre Martinez sia alla secondaria di primo grado che nelle classi quinte della primaria.

«L’obiettivo è offrire agli studenti un percorso linguistico più ricco e continuativo», dice Lixi, docente di spagnolo, «parlare con assistenti giovani stimola la loro curiosità e li aiuta a sbloccarsi nella conversazione reale, migliorando concretamente la fluidità e la comprensione orale». Non solo: per il prossimo anno scolastico è già previsto il ritorno dell’assistente Erasmus Shirin, che si occuperà di attività di lettura e narrazione interattiva per i bambini della scuola dell’infanzia.