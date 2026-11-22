Uno scenario triste e vergognoso allo stesso tempo quello che questa mattina si poteva vedere nel parco di Isili. Una fioriera svuotata, La terra sparsa in terra, cartacce buttate in giro, un giubbotto lasciato sul prato e un cumulo di immondizia all'interno delle delle casette poste per dare riparo a chiunque, giovani, studenti, anziani in caso di brutto tempo. «E' triste notare il fatto che non c'è rispetto per la cosa pubblica» ha detto Simona Piras, isilese, che portava a spazzo il suo cane "e che per divertirsi e per sentirsi forti bisogna devastare, sarebbe meglio andare contro corrente e magari contribuire a tenere pulito il loro bel paese».

Non è la prima volta che il parco mostra questo spettacolo, diverse le denunce arrivate da varie persone anche negli anni passati. Più volte si è verificato che fosse l'area giochi ad essere invasa da cartacce, lattine, bustine di snack oppure la zona dove ci sono i campi da tennis, basket e padel, seppure in diversi punti dell'area verde sono presenti i cestini dell'immondezza che permettono anche di Fare la differenziata. Il primo cittadino Luca Pilia, avvertito dell'accaduto ha commentato il fatto con rammarico e incredulità. «Non ci sono parole» ha detto «la gente non ha proprio senso civico ho informato subito la polizia municipale, interverranno per sistemare e per capire». Difficile immaginare cosa spinga le persone a comportarsi in questo modo. È certo che la presenza di rifiuti e gli atti vandalici che si sono verificati questo fine settimana colpiscono tutti, anche chi li ha fatti.