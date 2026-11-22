Poco più di 26 milioni di euro in due anni: tanto costa alle casse dello Stato il Centro per i migranti di Monastir.

Il dato emerge dal bando di gara indetto dalla Prefettura di Cagliari nel gennaio 2025 per l’affidamento per 24 mesi dei servizi di gestione della struttura finita al centro delle cronache nazionali, oltreché per il sovraffollamento, per i continui episodi di violenza e le tensioni che hanno coinvolto negli ultimi mesi anche il paese.

Il “valore globale stimato” dell’appalto fa riferimento a due lotti: quello del centro di accoglienza straordinaria e il cosiddetto hotspot, dove alloggiano gli stranieri in attesa di identificazione.

Nel bando di gara è indicato un importo complessivo di 18.862.470 euro, al netto di Iva, per il Lotto 1 (il Cas), e uno di 7.182.652,50 euro per il Lotto 2 (l’Hotspot), comprensivi delle cifre per le opzioni di proroga e di modifica del contratto. La spesa prevista per ogni straniero ospite del Cas è pari a 29,70 euro al giorno, mentre per quelli accolti nell’Hotspot è previsto un totale massimo di 43,73euro.