Al via la prossima settimana a Quartu la sistemazione delle strade dopo la posa della fibra ottica, nella via Mori e in diverse altre vie del centro, e con l’atteso intervento sull’asfalto della ex SS554, tra l’incrocio con via Marconi e via Pitz’e Serra. In via Mori i lavori di ripristino, previsti dal regolamento comunale a tutta sezione, restituiranno l’asfalto sull’intera larghezza della carreggiata e non solo nella porzione interessata dagli scavi.

Per consentire le lavorazioni la strada sarà chiusa alla circolazione, sia per i mezzi del CTM sia per i residenti, dalle 8 alle 17. Contestualmente, e sempre per i ripristini legati alla fibra, si interverrà nei tratti chiusi di via Iglesias, via De Cristoforis, via Torino e via Trieste. Nelle settimane successive il programma proseguirà con via Negri, via Mameli e via Giordano. Lunedì 23 novembre sarà inoltre tracciata la segnaletica in via Irlanda, a Pitz’e Serra, in una delle strade interessate di recente dal quinto lotto degli asfalti programmato dall’Amministrazione con fondi comunali. La nuova segnaletica orizzontale sarà realizzata in materiale bicomponente, ovvero quello più resistente, già utilizzata anche in via Sicilia, e garantirà maggiore ordine alla circolazione.

Inoltre, prenderanno avvio anche gli attesi interventi sulla ex SS554, strada diventata comunale e ora nota come viale Europa. I lavori si terranno in notturna, per limitare l’impatto sul traffico, particolarmente intenso lungo questo asse nelle ore diurne. Avranno inizio martedì 24 novembre alle 21, con chiusura della strada prevista un’ora prima per il posizionamento dei mezzi; proseguiranno ininterrottamente sino alle 5. L'intervento partirà dall’incrocio con via Marconi, in direzione via Pitz’e Serra, con la scarifica dei tratti ammalorati e la conseguente bitumazione, uno step dopo l’altro. Il cantiere richiederà complessivamente due settimane di lavoro.

È previsto il restringimento temporaneo della carreggiata mediante chiusura di una corsia per volta, alternativamente della corsia di destra e della corsia di sinistra per ciascun senso di marcia, nei tratti progressivamente interessati dall'avanzamento del cantiere. I veicoli avranno l’obbligo di transitare sulla corsia residua disponibile secondo la segnaletica temporanea predisposta. Sono infatti previsti il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità e in corrispondenza delle aree interessate dai lavori e il divieto di sorpasso in prossimità delle aree di cantiere.